El reto de la Identidad Digital en México: ¿Estamos listos para el onboarding masivo? | Veridas

¿Es la identidad digital el nuevo motor de la economía? En el marco del IV Identity & Business Day México, platicamos con Jordi Torres, director regional de Veridas para México y LATAM, sobre cómo la biometría avanzada está cambiando las reglas del juego. Analizamos cómo eliminar las trabas digitales no solo protege a las empresas del fraude, sino que abre la puerta a la inclusión financiera y redefine la confianza con los usuarios. ¿México está listo para dar este salto de forma masiva? ¡Dale play y conoce todos los detalles!