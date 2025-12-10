Reputación, innovación y propósito: los pilares del liderazgo de Unilever México

Unilever de México ha sido reconocida por quinto año consecutivo como la empresa número uno en reputación dentro de la categoría de Consumo Masivo en el ranking Merco Empresas.

En esta conversación con Juan Nieto, Gerente de comunicaciones y Asuntos Corporativos de Unilever de México, exploramos los pilares que han sostenido su liderazgo: sustentabilidad como motor de negocio, innovación impulsada por inteligencia artificial, impacto social con propósito y una cultura organizacional basada en la equidad y diversidad.

Descubre cómo Unilever equilibra crecimiento, propósito y responsabilidad, y qué lecciones deja para las empresas que buscan construir reputación desde la sustentabilidad.

