Regulación en criptomonedas debe proteger a usuarios y participantes de la industria: Binance

Salvador Rivero, gerente general de Binance México, nos habló de cómo las criptomonedas y las monedas estables (stablecoins) pueden ayudar en la formación de capital en un país, y ya están en nuestro día a día, sin darnos cuenta. Para esto hace falta tener la regulación que proteja tanto al usuario como a los participantes de esta industria, pero sin inhibir el desarrollo. En México opera a través de una Institución de Fondos de Pago Electrónico (IFPE), regulada por la CNBV. Hoy, Binance es la plataforma de cripto más grande del mundo, tiene 320 de usuarios a nivel global y cuenta con más de 150,000 millones de dólares de activos en custodia. Salvador nos habló de cómo trabajan en la seguridad para proteger a los usuarios ante cualquier itinerancia. Emplea más de 1,200 personas en todo el mundo que se dedican al cumplimiento regulatorio. La plataforma también trabaja en la educación, para lo cual cuentan con Binance Academy, con más de 40 millones de estudiantes en todo el mundo. ¡No se lo pierdan!