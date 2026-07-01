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Reglas claras y mayor apertura energética, claves para detonar inversión en nearshoring: Citi

Yolanda Morales

En un nuevo episodio de nuestro podcast de Nearshoring, Yolanda Morales conversó con Salomón Amkie, director de banca corporativa en Citi, México, sobre los factores que definirán el ritmo de inversión hacia México.
Mientras avanza la revisión del T-MEC, advirtió que reglas claras y mayor apertura a la inversión privada —particularmente en electricidad y otros sectores estratégicos— pueden acelerar la llegada de capital en un momento clave para el país.
Hablamos también sobre la empresas de América del Norte y también de América Latina, como Brasil, Argentina y Perú que mantienen interés en expandirse o instalar operaciones en México. ¿Está México listo para capitalizar esta oportunidad? ¡Acompáñanos!

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Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

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