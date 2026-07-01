Reglas claras y mayor apertura energética, claves para detonar inversión en nearshoring: Citi

En un nuevo episodio de nuestro podcast de Nearshoring, Yolanda Morales conversó con Salomón Amkie, director de banca corporativa en Citi, México, sobre los factores que definirán el ritmo de inversión hacia México.

Mientras avanza la revisión del T-MEC, advirtió que reglas claras y mayor apertura a la inversión privada —particularmente en electricidad y otros sectores estratégicos— pueden acelerar la llegada de capital en un momento clave para el país.

Hablamos también sobre la empresas de América del Norte y también de América Latina, como Brasil, Argentina y Perú que mantienen interés en expandirse o instalar operaciones en México. ¿Está México listo para capitalizar esta oportunidad? ¡Acompáñanos!