Perspectivas económicas 2025-2026 con Monex

En este episodio de Oye.Cracks analizamos el desempeño de la economía tras las políticas de Donald Trump y lo que esto significa para México y los mercados internacionales.

Recibimos a Janneth Quiroz, directora de Análisis Económico, Cambiario y Bursátil en Monex, quien comparte su visión sobre: inflación y tasas de interés, impacto en sectores clave como el automotriz y el manufacturero, así como proyecciones para 2026.

