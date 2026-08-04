Pagos digitales: tendencias que transforman a las empresas

¿Aceptar un pago sigue siendo suficiente para competir? La respuesta es no. En esta entrevista de El Economista, exploramos cómo la transformación digital está cambiando la gestión de los pagos empresariales y por qué la eficiencia operativa se ha convertido en un factor clave para el crecimiento de los negocios. Ernesto Terríquez Ortiz, Head of Client Success Americas de Nuek, comparte su visión sobre el futuro del procesamiento adquirente, la omnicanalidad, el retail y las tecnologías que están redefiniendo la industria de pagos.