Oye Cracks | Water Positive: del desafío del agua a la ventaja competitiva

La escasez de agua se ha convertido en uno de los mayores desafíos para las industrias y ciudades en México. En este episodio, conversamos sobre el concepto Water Positive, un enfoque que busca ir más allá de reducir el consumo de agua para regenerar y devolver al medio ambiente más agua o de mejor calidad.

En esta charla con con Dan murga, Director Comercial para México y Centroamérica de Water Tech, Veolia, exploramos cómo la tecnología, la circularidad del agua y la innovación están ayudando a las empresas a garantizar su seguridad hídrica y continuidad operativa.

Descubre cómo la gestión inteligente del agua puede convertirse en una ventaja competitiva para las empresas y una solución clave frente a la crisis hídrica ¡No te lo pierdas!

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