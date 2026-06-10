Oye Cracks | ¿Qué hace único al turismo mexicano?

México se ha consolidado como una de las principales potencias turísticas del mundo, pero ¿qué factores explican su éxito y cuáles son los retos que enfrenta hacia el futuro? En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Marc Miralles, gerente de Comunicación y Relaciones Institucionales para México y América Latina de RIU Hotels & Resorts, sobre la evolución del turismo, la inversión en el país, la sostenibilidad, la tecnología y las nuevas expectativas de los viajeros. ¡Dale play!