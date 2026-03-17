Oye Cracks | El transporte de carga en México rumbo a la descarbonización

En este episodio de Oye.Cracks hablamos sobre el presente y futuro del transporte de carga en México, una industria clave para la economía y la competitividad del país. Nos acompaña Javier Valadez Ortega, director de operaciones en México para PACCAR, quien comparte la visión de Kenworth sobre los grandes cambios que están transformando al sector: desde la descarbonización del transporte hasta la digitalización y el uso de inteligencia artificial en la logística. Un análisis sobre cómo evolucionará el transporte de carga en México en los próximos diez años y qué oportunidades se abren para la industria. ¡No te lo pierdas!