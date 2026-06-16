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Oye Cracks | La tecnología invisible que hará posible el Mundial 2026
¿Qué sucede detrás de cada partido del Mundial 2026? Mientras millones de personas observan lo que ocurre en la cancha, existe una compleja red de infraestructura, tecnología, datos y mantenimiento que debe operar con precisión para garantizar la seguridad, la continuidad operativa y la experiencia de los asistentes. En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Tomás Allen, VP Latinoamérica de Fracttal, sobre el papel que desempeñan la inteligencia artificial, el mantenimiento predictivo y la gestión inteligente de activos en eventos de escala global. ¡No te lo pierdas!