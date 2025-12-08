Oye Cracks | Secretos Financieros y el tabú del dinero con el MIDE

En este episodio de Oye.Cracks exploramos un territorio poco hablado: la relación entre nuestras emociones y el dinero. Nos acompaña Ivonne González, Coordinadora de Comunicación Educativa del Museo Interactivo de Economía (MIDE), para profundizar en el proyecto Secretos Financieros, una iniciativa que reúne confesiones anónimas transformadas en piezas artísticas.

Además, Ivonne comparte lo que el MIDE ha descubierto sobre distintos patrones emocionales, diferencias generacionales y herramientas para hablar de dinero sin miedo ni juicio.

Si quieres entender cómo tus emociones moldean tu relación financiera, este episodio es para ti. ¡No te lo pierdas!

Link: https://www.mide.org.mx/

