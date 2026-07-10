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Oye Cracks | Redes sociales, finanzas y desinformación: el reto de invertir hoy
Nunca habíamos tenido tanto acceso a información financiera, pero eso no siempre se traduce en mejores resultados. En este episodio de Oye.Cracks hablamos con Edgar Eduardo Peredo González de EBC Financial Group y exploramos por qué muchos inversionistas caen en la sobreinformación, cómo identificar el contenido realmente útil y qué habilidades permiten convertir datos en decisiones de inversión más inteligentes. ¡Dale play! Suscríbete a https://www.youtube.com/@EBCLatam en YouTube o en Instagram https://www.instagram.com/ebc_latam/ para más información.