Oye Cracks | Programas de lealtad: simplicidad vs. complejidad

¿Los programas de puntos realmente generan lealtad? En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Efrén García, CEO de Fidelity Marketing, experto con más de 20 años diseñando programas de fidelización en Latinoamérica. En la conversación analizamos por qué muchos programas de loyalty fracasan, el mito de que los puntos pueden compensar una mala experiencia de cliente y por qué la simplicidad, la transparencia y el valor real son hoy la base de la verdadera lealtad. ¡No te lo pierdas! https://fidelitymkt.com/