Oye Cracks | Cómo el nearshoring está transformando la logística entre México y EU

En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Antonio Tejedo, vicepresidente de Relación con Inversionistas de Traxion, sobre el momento histórico que vive México con el nearshoring.

Analizamos el boom del comercio transfronterizo México–Estados Unidos, la urgencia de invertir en infraestructura fronteriza, el papel de México como hub de manufactura en Norteamérica y la tecnología que transformará el mercado cross-border, proyectado a superar 50 mil millones de dólares hacia 2029.

¡Acompáñanos!



