Oye Cracks | Mundial 2026: orgullo mexicano con propósito

¿Puede un Mundial impulsar experiencias positivas y el consumo responsable? En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Andrea Sánchez sobre cómo el Mundial 2026 puede convertirse en una plataforma para fortalecer la economía, impulsar comercios locales y llevar al mundo el orgullo por lo Hecho en México. Además, exploramos cómo Grupo Modelo busca equilibrar celebración, responsabilidad y consumo moderado en uno de los eventos más importantes del planeta. https://www.grupomodelo.com/