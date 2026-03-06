Oye Cracks | Matilde: tecnología que redefine hospitales y atención médica

La transformación digital del sistema de salud en México ya no es opcional: es urgente. En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Mauricio Olvera, director de tecnología de Yuntek y Matilde, sobre cómo la tecnología está redefiniendo la operación de clínicas y hospitales en un entorno aún marcado por procesos fragmentados, expedientes en papel y alta carga administrativa. Un episodio clave para entender por qué los sistemas de información hospitalaria (HIS) están pasando de ser herramientas operativas a activos estratégicos para competir en el sector salud. ¡No te lo pierdas!