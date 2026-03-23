Oye Cracks | Marketing médico: la estrategia detrás de una agenda llena

En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Sayra Martínez, especialista en marketing médico y CEO de Agencia Médica, sobre cómo la digitalización está transformando la forma en que los pacientes encuentran a los médicos especialistas. Hablamos sobre los retos del marketing en el sector salud, las estrategias que ayudan a posicionar consultorios, y cómo una agencia especializada puede convertirse en el puente entre médicos y pacientes en un entorno cada vez más competitivo. ¡No te lo pierdas!