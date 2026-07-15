Buscar
El Economista
Podcasts

Lectura 0:00 min

Oye Cracks | El legado económico de la gran justa deportiva

Redacción El Economista

¿Qué dejó este gran evento deportivo más allá de la cancha? En este episodio de Oye.Cracks, Marisol Rojas, editora de Deportes, y Freddie Figueroa, coeditor de Deportes de El Economista, analizan el impacto económico, el papel de las tres ciudades sede, el turismo, la infraestructura, las celebraciones y el legado que permanecerá en México. Además, comparten las anécdotas y retos de cubrir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo y reflexionan sobre lo que significa su cierre este 19 de julio. ¡No te lo pierdas

tracking reference image

Noticias Recomendadas

Suscríbete