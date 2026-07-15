Oye Cracks | El legado económico de la gran justa deportiva

¿Qué dejó este gran evento deportivo más allá de la cancha? En este episodio de Oye.Cracks, Marisol Rojas, editora de Deportes, y Freddie Figueroa, coeditor de Deportes de El Economista, analizan el impacto económico, el papel de las tres ciudades sede, el turismo, la infraestructura, las celebraciones y el legado que permanecerá en México. Además, comparten las anécdotas y retos de cubrir uno de los acontecimientos deportivos más importantes del mundo y reflexionan sobre lo que significa su cierre este 19 de julio. ¡No te lo pierdas