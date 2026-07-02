Oye Cracks | El lado económico del deporte: oportunidades, riesgos y mercados

¿Un Mundial solo genera emoción? En este episodio de Oye.Cracks conversamos con Edgar Peredo, analista de mercados en EBC Financial Group y analizamos cómo estos eventos transforman mercados financieros, impulsan industrias, modifican los hábitos de consumo y crean oportunidades para inversionistas y traders. Descubre qué sectores ganan, cuáles asumen mayores riesgos y qué lecciones dejaron países como Brasil, Rusia y Qatar. ¡No te lo pierdas!

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