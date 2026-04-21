Oye Cracks | IA en ventas B2B: lo que ya funciona en México

En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Manuel Alejandro Moreno Barrera, director de lavendi.mx, sobre cómo la inteligencia artificial está transformando las ventas B2B en México.

Hoy, la IA ya no es una ventaja competitiva: es el nuevo estándar. Las empresas que la adoptan están vendiendo más rápido, con mayor precisión y menor fricción.

Si trabajas en ventas, marketing o dirección comercial, este episodio es clave para entender cómo competir en 2026.

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