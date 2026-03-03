Oye Cracks | Cómo la IA está transformando la economía mexicana

En este episodio de Oye.Cracks, de

IPADE Business School, analizamos cómo la inteligencia artificial está

redefiniendo la economía global y qué implica este cambio para México.

Más allá de la conversación

tecnológica, la IA se ha convertido en un factor clave en productividad,

crecimiento, empleo y competitividad. ¿Estamos frente a una transformación

comparable a la revolución industrial? ¿Qué sectores pueden capturar mayor valor?

¿Y cuáles corren el riesgo de quedarse atrás?

Un análisis imprescindible para

líderes, ejecutivos y tomadores de decisión que buscan entender cómo integrar

la inteligencia artificial en su estrategia y no quedarse atrás en la nueva

economía. ¡No te lo pierdas!