Oye Cracks | Cómo la IA está transformando la economía mexicana
En este episodio de Oye.Cracks, de
IPADE Business School, analizamos cómo la inteligencia artificial está
redefiniendo la economía global y qué implica este cambio para México.
Más allá de la conversación
tecnológica, la IA se ha convertido en un factor clave en productividad,
crecimiento, empleo y competitividad. ¿Estamos frente a una transformación
comparable a la revolución industrial? ¿Qué sectores pueden capturar mayor valor?
¿Y cuáles corren el riesgo de quedarse atrás?
Un análisis imprescindible para
líderes, ejecutivos y tomadores de decisión que buscan entender cómo integrar
la inteligencia artificial en su estrategia y no quedarse atrás en la nueva
economía. ¡No te lo pierdas!