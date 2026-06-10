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Oye Cracks | La IA revoluciona la contabilidad
En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Jorge Soto, CEO y cofundador de Alegra, sobre cómo la inteligencia artificial y la automatización están transformando la contabilidad y ayudando a las pymes a ser más eficientes, competitivas y rentables. Descubre cómo la tecnología está simplificando procesos fiscales, reduciendo tareas operativas, impulsando la toma de decisiones y redefiniendo el papel del contador en Latinoamérica ¡No te pierdas este episodio! https://www.alegra.com/mexico/ #OyeCracks #Alegra #InteligenciaArtificial #Contabilidad #Pymes #TransformaciónDigital #Emprendimiento #Automatización #Tecnología #Negocios #JorgeSoto #XimenaBravo @alegramexico