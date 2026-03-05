Podcasts
Oye Cracks | IA industrial: el futuro de los edificios inteligentes
En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Ariel Campos, director de ventas del negocio de buildings para Latinoamérica en Siemens y presidente del IMEI BOMA México sobre cómo la inteligencia artificial industrial está transformando los edificios, las ciudades y la forma en que consumimos energía.
Además, analizamos cómo la digitalización puede reducir hasta 40% el consumo energético y qué se necesita para que estas soluciones sean accesibles para más empresas.
