Oye Cracks | IA industrial: el futuro de los edificios inteligentes

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Ariel Campos, director de ventas del negocio de buildings para Latinoamérica en Siemens y presidente del IMEI BOMA México sobre cómo la inteligencia artificial industrial está transformando los edificios, las ciudades y la forma en que consumimos energía. Además, analizamos cómo la digitalización puede reducir hasta 40% el consumo energético y qué se necesita para que estas soluciones sean accesibles para más empresas. ¡No te la pierdas! https://www.siemens.com/es-mx/