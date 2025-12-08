Oye Cracks | Hardball empresarial: liderazgo y estrategia con el IPADE

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con expertos del IPADE Business School sobre el enfoque hardball, una mentalidad estratégica que reta a las empresas a competir con rigor, asumir riesgos calculados y tomar decisiones que realmente cambian el juego competitivo, siempre dentro de límites éticos y con solidez operativa.

Si quieres entender cómo las compañías pueden competir de forma sólida sin perder su esencia, este episodio es para ti.

¡No te lo pierdas!

Link: https://www.ipade.mx/