Oye Cracks | El futuro energético de las empresas en México

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con María Fernanda Matus, Gerente de Desarrollo de Negocios Estratégicos en Skysense y Skyfund, sobre cómo está cambiando el panorama energético en México y qué significa esto para las empresas. Hablamos sobre el crecimiento de la demanda eléctrica, el papel de soluciones como energía solar, almacenamiento y microrredes, y por qué cada vez más compañías están apostando por modelos energéticos más inteligentes para mejorar su resiliencia, reducir costos y avanzar en sostenibilidad. ¡No te lo pierdas! https://skysense.com.mx/