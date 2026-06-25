Oye Cracks | Flexibilidad, productividad y talento: la nueva oficina

En esta entrevista, Claudio Hidalgo, presidente de WeWork LATAM, explica cómo está cambiando la experiencia laboral y por qué la pregunta ya no es si las personas deben regresar a la oficina, sino para qué. Hablamos sobre trabajo híbrido, bienestar, productividad, atracción de talento, oficinas flexibles, inversión inmobiliaria y los retos que enfrentan las empresas para adaptarse a las nuevas expectativas de sus colaboradores.