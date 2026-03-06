Oye Cracks | Fábrica de Negocio 2026: conectar, vender y escalar

En este episodio conversamos con GS1 México y su directora de Marketing y Comunicación, Paola Cabrera, sobre el alcance estratégico de Fábrica de Negocio 2026 y su impacto en la evolución del comercio en México.

Más allá del networking tradicional, el evento plantea un modelo estructurado de citas de negocio, vinculación efectiva con compradores, retailers y marketplaces, así como herramientas para que startups, pymes y grandes empresas fortalezcan su posicionamiento en un entorno marcado por la digitalización y la omnicanalidad.

Una conversación clave para empresarios, directivos y emprendedores que buscan escalar, formalizar y fortalecer su estrategia comercial en 2026.

¡No te lo pierdas!

https://fabricadenegocio.com/