Oye Cracks | Fábrica de Negocio 2026: conectar, vender y escalar
En este episodio conversamos con GS1 México y su directora de Marketing y Comunicación, Paola Cabrera, sobre el alcance estratégico de Fábrica de Negocio 2026 y su impacto en la evolución del comercio en México.
Más allá del networking tradicional, el evento plantea un modelo estructurado de citas de negocio, vinculación efectiva con compradores, retailers y marketplaces, así como herramientas para que startups, pymes y grandes empresas fortalezcan su posicionamiento en un entorno marcado por la digitalización y la omnicanalidad.
Una conversación clave para empresarios, directivos y emprendedores que buscan escalar, formalizar y fortalecer su estrategia comercial en 2026.
