Oye Cracks | Don Julio y el valor estratégico del sello Hecho en México

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Alan Loredo, VP Corporate Relations de Diageo México, y Salvador Padrón, Global VP Marketing de Don Julio, sobre el significado estratégico de recibir el sello Hecho en México y lo que representa para una de las marcas más emblemáticas del tequila a nivel global. Más allá del reconocimiento, analizamos qué implica esta certificación en términos de reputación, exportación y competitividad; cómo se construye liderazgo desde la tradición dentro de una compañía global como Diageo; y por qué México sigue siendo pieza clave en la estrategia internacional del grupo. 🎧 Escúchalo y suscríbete para más conversaciones que conectan estrategia, cultura y liderazgo empresarial. https://www.diageo.com/en https://www.donjulio.com/en/our-tequilas