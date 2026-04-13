Oye Cracks | Consumidor digital: por qué el marketing ya no funciona igual

El consumidor digital ya no es el mismo. Hoy está más informado, compara másopciones, cuestiona a las marcas y, sobre todo, confía menos.En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Mario Paredes,profesor del área de Comercialización en IPADE Business School, sobre loscambios estructurales en el comportamiento del consumidor digital, los erroresmás comunes de las marcas y por qué muchas estrategias han perdidoefectividad.Un episodio clave para entender cómo adaptar tu estrategia digital y mantenertecompetitivo. ¡No te lo pierdas!