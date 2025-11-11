Oye Cracks | Comunicar con propósito, la visión de Cuadrante

Las reglas de la comunicación están cambiando. En este episodio, Ximena Bravo conversa con los socios directores de Cuadrante, agencia mexicana independiente, sobre cómo conectar con audiencias que evolucionan a gran velocidad.

Desde el papel de la IA hasta la importancia de la narrativa humana, esta charla revela los secretos detrás de las estrategias que logran impacto real en un mundo hiperconectado.

¡Dale play!

Link: https://cuadrante.com.mx/