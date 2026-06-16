Oye Cracks | ¿Cómo está cambiando la IA el mercado inmobiliario?

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con Guillermo Díaz Barquín, cofundador y CEO de Doorvel, sobre el futuro del real estate, la evolución de los inversionistas y el papel de la tecnología en la compra, venta e inversión de propiedades. Descubre cómo el análisis de más de 60 millones de datos está ayudando a identificar tendencias, oportunidades y nuevos mercados, así como el impacto que tendrá la IA en los próximos años. #RealEstate #Proptech #InteligenciaArtificial #InversiónInmobiliaria #Datos #OyeCracks #Doorvel #Tecnología #BienesRaíces #IA