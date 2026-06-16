Oye Cracks | Así se construye una empresa sustentable

En este episodio de Oye.Cracks, Ximena Bravo conversa con Gilberto Alcaraz Orozco sobre uno de los mayores retos para México y el mundo: el agua. ¿Cómo puede una empresa crecer industrialmente y al mismo tiempo apostar por la sostenibilidad? ¿La innovación sustentable realmente puede convertirse en una ventaja competitiva? ¿Está México preparado para el futuro hídrico que viene? Un episodio sobre futuro, industria y las decisiones que definirán la calidad de vida de las próximas generaciones. helvex.com