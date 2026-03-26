Oye Cracks | Agricultura inteligente: tecnología, innovación y el futuro del campo

En este episodio de Oye.Cracks, conversamos con José Tiburcio, director de Innovación, New Ventures y Pequeños Agricultores para Latinoamérica en Bayer México, sobre cómo la tecnología, los datos y la digitalización están cambiando la manera en que se producen los alimentos. Hablamos de inteligencia agrícola, sensores, modelos predictivos, agricultura regenerativa y del papel que puede jugar México en la nueva revolución agroalimentaria. También analizamos cómo la innovación puede ayudar a enfrentar retos globales como el cambio climático, la seguridad alimentaria y la creciente demanda de alimentos en el mundo. ¡No te lo pierdas! https://www.bayer.com/es/mx/mexico-home