El objetivo de inflación de 3% tiene un problema estructural: Arturo Vieyra

En este episodio de Economía sin monotonía, Arturo Vieyra, economista en jefe de Grupo Coppel, explica por qué la inflación general, que en la primera quincena de febrero fue de 3.92%, es menor a la llamada inflación subyacente (que elimina precios volátiles) la cual lleva ya varios meses por arriba de 4 por ciento. El economista nos explicó por qué hay una resistencia a bajar y por qué este indicador es fundamental para que el Banco Central se pueda “adelantar” y anticipar cuándo es el momento de bajar (o subir) la tasa de interés de referencia. Vieyra anticipó que este año Banxico hará dos movimientos de 25 puntos base a la tasa, para dejarla en 6.50% al cierre del 2026, esto si el tipo de cambio y el consumo, entre otros factores, así lo permiten.