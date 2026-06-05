En este capítulo de Economía sin monotonía Jorge Rubio, director global de la Unidad de Finanzas Sociales de Citi, nos llevó a conocer las bases del trabajo que realiza esta unidad, pues a través de sus clientes corporativos esta entidad internacional tiene relación con la llamada última milla. Ejemplificó con el caso de Compartamos con quien trabajó hace 20 años cuando era una Sociedad Financiera de Objeto Limitado (Sofol) y hoy es un banco; pero de igual forma trabaja en países como Perú, Kenia o Filipinas para que sus clientes puedan atender a ese segmento. Jorge Rubio habló de los retos que tiene la unidad a su cargo en el marco colaborativo; en la protección al cliente, en especial en el fraude electrónico. Y ratificó que “México es y siempre será un mercado importante para Citi.