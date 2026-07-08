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México mantiene atractivo, pero inversión espera definiciones sobre T-MEC: Valmex

Yolanda Morales

En este episodio de nuestro podcast de Nearshoring, Yolanda Morales Quiroga platicó con Gerónimo Ugarte Beldwell, economista jefe de Valmex, sobre el papel que jugará la revisión del T-MEC en el futuro de la inversión y el crecimiento
Su expectativa es que el acuerdo prevalezca, aunque el proceso podría alargarse.
La clave, dice, es la certidumbre que puede generarse desde México: claridad en las reglas del comercio puede traducirse en más inversión y crecimiento.
Te comparto la conversación completa.

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Yolanda Morales

Yolanda Morales Quiroga es “corresponsal itinerante” en organismos financieros internacionales, apasionada de la macroeconomía y la política monetaria y contadora de historias, detrás de sus apuntes de reportera. Oficio en el que se ha desempeñado por 19 años. Reportera de Finanzas Globales, blogger y conductora del Programa en línea de El Economista, Voces en Directo.

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