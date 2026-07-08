México mantiene atractivo, pero inversión espera definiciones sobre T-MEC: Valmex

En este episodio de nuestro podcast de Nearshoring, Yolanda Morales Quiroga platicó con Gerónimo Ugarte Beldwell, economista jefe de Valmex, sobre el papel que jugará la revisión del T-MEC en el futuro de la inversión y el crecimiento

Su expectativa es que el acuerdo prevalezca, aunque el proceso podría alargarse.

La clave, dice, es la certidumbre que puede generarse desde México: claridad en las reglas del comercio puede traducirse en más inversión y crecimiento.

Te comparto la conversación completa.