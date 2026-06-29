¿Por qué más mexicanos dejan de confiar solo en el ahorro?

Durante años en la cultura mexicana se enseñó que ahorrar era suficiente, pero hoy, esa idea está siendo cuestionada incluso por las nuevas generaciones. En esta entrevista, Edgar Peredo, analista de mercados en EBC Financial Group, explica qué está cambiando la mentalidad financiera en México y por qué el contexto actual está obligando a replantear todo. ¡Dale clic y conoce por qué las decisiones financieras ya no son las mismas! Suscríbete a @EBCLatam en YT o en IG como @ebc_latam para más información.