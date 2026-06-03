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Lab Digital | ¿Qué saben de nosotros? Data, KPIs y rastros que utiliza el marketing para analizarnos


Iván QuezadaKatyana Gómez Baray

En Lab Digital le preguntamos a los expertos, mercadólogos y académicos de qué manera el ecosistema digital observa, detecta y analiza los hábitos, los datos y otras curiosidades que compartimos los usuarios de manera consciente e incluso inconsciente a través de las redes sociales, plataformas y sitios web a los que accedemos diariamente. En una recapitulación de esta tercera temporada, todas las personas que conversaron con nosotros nos compartieron su punto de vista y algunas reflexiones al respecto.

Iván Quezada

Periodista y editor de medios sociales en El Economista. Cuenta con una maestría en periodismo político y ha sido docente de asignatura en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente conduce el pódcast Lab Digital, donde explora temas relacionados con ecosistemas digitales, redes sociales y marketing digital.

Katyana Gómez Baray

Es Licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con especialidad en Divulgación de la Economía. En su trayectoria se ha dedicado a la coordinación de información y entrevistas, así como a la producción radiofónica.

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