Lab Digital | ¿Qué saben de nosotros? Data, KPIs y rastros que utiliza el marketing para analizarnos

En Lab Digital le preguntamos a los expertos, mercadólogos y académicos de qué manera el ecosistema digital observa, detecta y analiza los hábitos, los datos y otras curiosidades que compartimos los usuarios de manera consciente e incluso inconsciente a través de las redes sociales, plataformas y sitios web a los que accedemos diariamente. En una recapitulación de esta tercera temporada, todas las personas que conversaron con nosotros nos compartieron su punto de vista y algunas reflexiones al respecto.