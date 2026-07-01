¿Quién juega el Mundial, los futbolistas o los datos?

El Mundial 2026 será también un torneo de datos. En este episodio de Futuro 2050, Rodrigo Riquelme y Ana Karen García explican cómo la FIFA usará cámaras de seguimiento, un sensor dentro del balón, recreaciones 3D, cámara corporal arbitral y Football AI Pro para apoyar decisiones, analizar partidos y transformar las transmisiones. El episodio también muestra cómo esa información servirá a selecciones, organizadores, televisoras y marcas, mientras el ISAC Bot proyecta para México una ventaja en la fase de grupos y apenas 0.19% de probabilidad de ganar la Copa.