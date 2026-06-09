¿La inteligencia artificial puede romper la ciberseguridad?

La inteligencia artificial está reduciendo el tiempo necesario para encontrar vulnerabilidades, automatizar ataques y crear engaños dirigidos a personas específicas. En este episodio, Rodrigo Riquelme y Ana Karen García analizan cómo los modelos avanzados pueden reforzar la defensa de software crítico, mientras las falsas aplicaciones de IA, el phishing personalizado y la clonación de voz amplían las oportunidades para los ciberdelincuentes. El episodio también explica por qué las empresas mexicanas enfrentan estos riesgos con una deuda técnica acumulada, desde cuentas sin segundo factor de autenticación hasta software desactualizado y permisos excesivos. La pregunta central consiste en quién controla una tecnología capaz de acceder a datos, ejecutar acciones y operar dentro de los sistemas de una organización.