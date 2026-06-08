Humanizar a la banca: La estrategia de Banco Azteca

¿Cuál es el verdadero rol de una institución financiera con arraigo popular? Platicamos con el Dr. Alejandro Valenzuela sobre la reciente jornada comunitaria en la que se impulsó la movilidad de 50 familias. El presidente del Consejo de Banco Azteca nos explica por qué la responsabilidad social debe ser una ruta de apoyo continuo. ¡Dale play y conoce todos los detalles de esta iniciativa! #BancoAzteca #Negocios #Inclusion