HELI e Interlaken Maquinaria revolucionan los montacargas en México

¡El manejo de materiales en México está cambiando! En el marco de la inauguración del nuevo Showroom HELI de Interlaken Maquinaria en el Estado de México, platicamos con Ricardo Cámara director comercial de la empresa.

En esta entrevista, Ricardo nos revela por qué el servicio posventa es el verdadero núcleo para garantizar la continuidad operativa de las empresas, cómo la alianza con HELI está impulsando la transición hacia las baterías de litio y la electrificación de flotas, y cuál es la estrategia para competir y crecer frente a marcas globales consolidadas.

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