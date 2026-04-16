La formalidad da a acceso a servicios financieros: Banco Azteca

Para Banco Azteca, abonar al crecimiento económico del país no solo significa financiamiento a las empresas, también tiene una implicación individual, pues para esta entidad financiera, en la medida en que los individuos se formalicen y tengan acceso a servicios financieros eficientes, el país crece. En este capítulo de Economía sin monotonía, Alejandro Valenzuela, presidente de Consejo de Administración de Banco Azteca, y Tonatiuh Rodríguez, director general de Banco Azteca, hablaron de cómo a través de la inclusión financiera y de la bancarización de 30 millones de clientes han llegado a un punto en el que sus clientes se han sofisticado, dando el salto a los fondos de inversión. Los directivos hicieron énfasis en que, según un estudio del Banco Mundial el acceso a servicios financieros provoca un impacto sobre las economías locales.