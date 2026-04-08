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EP 6: Por dónde empezar para incorporar la IA a nuestras vidas, ¿o no?


Iván QuezadaKatyana Gómez Baray

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿realmente sabemos cómo usarla… o si deberíamos hacerlo? En este episodio de Lab Digital, Iván Quezada y Katyana Gómez conversan con la escritora y periodista Nelly Acosta Vázquez sobre por dónde empezar con la IA, los riesgos de adoptarla sin entenderla, su impacto en el trabajo y la creatividad, y los límites entre aprovecharla y depender de ella.

Iván Quezada

Periodista y editor de medios sociales en El Economista. Cuenta con una maestría en periodismo político y ha sido docente de asignatura en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente conduce el pódcast Lab Digital, donde explora temas relacionados con ecosistemas digitales, redes sociales y marketing digital.

Katyana Gómez Baray

Es Licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con especialidad en Divulgación de la Economía. En su trayectoria se ha dedicado a la coordinación de información y entrevistas, así como a la producción radiofónica.

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