EP 6: Por dónde empezar para incorporar la IA a nuestras vidas, ¿o no?

La inteligencia artificial ya forma parte de nuestra vida cotidiana, pero ¿realmente sabemos cómo usarla… o si deberíamos hacerlo? En este episodio de Lab Digital, Iván Quezada y Katyana Gómez conversan con la escritora y periodista Nelly Acosta Vázquez sobre por dónde empezar con la IA, los riesgos de adoptarla sin entenderla, su impacto en el trabajo y la creatividad, y los límites entre aprovecharla y depender de ella.