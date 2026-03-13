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EP 4: Social commerce ¿Las redes sociales son las nuevas tiendas?

EP 4: Social commerce ¿Las redes sociales son las nuevas tiendas?

Katyana Gómez BarayIván Quezada

El social commerce está transformando la manera en que descubrimos y compramos productos: hoy las redes sociales no solo entretienen, también venden. En este episodio conversamos con Monse Meraz y Ditha Alcocer, sobre TikTok Shop, la confianza de la audiencia, la autenticidad al recomendar productos y cómo las creadoras de contenido están convirtiendo el contenido en un nuevo punto de venta digital. ¿Las redes sociales son las nuevas tiendas?

Katyana Gómez Baray

Es Licenciada en Periodismo por la Escuela de Periodismo Carlos Septién García con especialidad en Divulgación de la Economía. En su trayectoria se ha dedicado a la coordinación de información y entrevistas, así como a la producción radiofónica.

Iván Quezada

Periodista y editor de medios sociales en El Economista. Cuenta con una maestría en periodismo político y ha sido docente de asignatura en ITESO, Universidad Jesuita de Guadalajara. Actualmente conduce el pódcast Lab Digital, donde explora temas relacionados con ecosistemas digitales, redes sociales y marketing digital.

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