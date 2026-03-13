EP 4: Social commerce ¿Las redes sociales son las nuevas tiendas?

El social commerce está transformando la manera en que descubrimos y compramos productos: hoy las redes sociales no solo entretienen, también venden. En este episodio conversamos con Monse Meraz y Ditha Alcocer, sobre TikTok Shop, la confianza de la audiencia, la autenticidad al recomendar productos y cómo las creadoras de contenido están convirtiendo el contenido en un nuevo punto de venta digital. ¿Las redes sociales son las nuevas tiendas?