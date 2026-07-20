Ante alguna crisis financiera ¿tu dinero estaría protegido?

Las crisis económicas como las del 2008 muestran que el sistema puede tambalearse cuando menos lo esperas. Por ello, en esta entrevista, Edgar Peredo, analista de mercados de EBC Financial Group, responde a una de las preguntas más importantes para cualquier inversionista: ¿qué tan seguro está realmente tu dinero en los mercados? ¡Dale play y conoce todos los detalles! Suscríbete a https://www.youtube.com/@EBCLatam en YouTube o en Instagram https://www.instagram.com/ebc_latam/ para más información.