Las claves del Congreso IA América Digital 2026

El Congreso IA América Digital México 2026 llegó a su fin y, en esta entrevista para El Economista, conversamos con Eduardo Gorrin, director comercial de América Digital, sobre los principales hallazgos, tendencias y desafíos que marcaron esta edición.

¿Cuál es el nivel de madurez de las empresas latinoamericanas en la adopción de inteligencia artificial? ¿Qué preocupaciones comparten los CEO y líderes tecnológicos? ¿Cuáles serán las tecnologías que definirán la agenda digital de la región durante los próximos meses?

Descubre las conclusiones más importantes de uno de los encuentros de tecnología, innovación y negocios más relevantes de América Latina. https://mx.america-digital.com/

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