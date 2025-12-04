Citi apoya a organizaciones en proyectos para mitigar desempleo juvenil

Elliot Harris, director internacional de Relaciones con la Comunidad de Citi, estuvo de visita en México y en este Capítulo de Economía sin Monotonía nos habló sobre uno de los proyectos que cada año lleva a cabo la Fundación Citi, el Desafío Global Innovación 2025, que este año estuvo enfocado en proyectos para acelerar la empleabilidad entre jóvenes de bajos ingresos. El banco otorgó 25 millones de dólares repartidos entre 50 empresas de diferentes partes del mundo, entre ellas dos organizaciones con proyectos en México Fundación Pro-Empleo Productivo y Generation: You Employed, que apostaron por proyectos de innovación tecnológica y capacitación. Esto es apenas una semilla, pues el desempleo juvenil afecta a 65 millones en el mundo, según cifras de la Organización Internacional del Trabajo.