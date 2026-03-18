En Barclays confían que el T-MEC llegará a buen puerto antes de noviembre de este año

El economista jefe para América Latina de Barclays; Gabriel Casillas confía que la revisión del acuerdo comercial TMEC llegará en buen puerto antes de las elecciones intermedias de Estados Unidos programadas para noviembre. De visita en México, visitó el estudio del podcast de Nearshoring , de El Economista, donde matizó que no espera cero aranceles, pero sí ve a México como uno de los ganadores con aranceles efectivos debajo del 15%, proyectó. #ElEconomista #EETV