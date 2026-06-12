Banco Azteca consolida aportación a la Cruz Roja

¿Cuál es el verdadero alcance de la banca masiva cuando se pone al servicio de una causa social? Conversamos con el Dr. Alejandro Valenzuela, presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, tras la entrega de más de 4 millones de pesos a la Cruz Roja Mexicana. En esta entrevista hablamos sobre la estrategia que transformó la capilaridad de las sucursales, los cajeros automáticos y el compromiso de miles de colaboradores en un motor de valor compartido. Descubre cómo se alinea la tecnología financiera con los pilares corporativos de Grupo Salinas y Fundación Azteca para generar resiliencia comunitaria en el país. ¡Dale play y conoce todos los detalles! #BancoAzteca #CruzRojaMexicana #ESG